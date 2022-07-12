Doğa yürüyüşünde ayağı kırılan adam 4 kilometre sedyeyle taşındı

Osmaniye’de doğa yürüyüşü yaptığı sırada düşerek ayağını kıran kişi AFAD ve UMKE ekipleri tarafından 4 saat sedye ile taşınarak ambulansa getirildi.

Olay, Karaçay Şelalesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. (49) isimli şahıs arkadaşlarıyla birlikte doğa yürüyüşü için Karaçay Şelalesine yürüdü. Yürüdüğü sırada dengesini kaybederek düşen M.G. ayağını kırdı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı şahıs sedyeye alındı. Sağlık, AFAD, UMKE ekipleri ve arkadaşlarının destekleri ile yaralı M.G. yaklaşık 4 kilometrelik patika yoldan 3 saatlik yürümeyle hazır bekletilen ambulansa getirildi.

Hastaneye kaldırılan M.G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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