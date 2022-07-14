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Sumbas'da 120 kök Hint keneviri ele geçirildi

İHA

Sumbas'da 120 kök Hint keneviri ele geçirildi

Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Çiceklidere köyünde 120 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Çiçeklidere köyünde esrar maddesi yapımında kullanılan Hint keneviri yetiştirildiği bilgisini alan jandarma ekipleri operasyon başlattı . Kenevir ektiği tespit edilen M.A. V.A ve İ.S.A. isimli zanlılar evlerinde ve ormanlık alanda yapılan aramada 120 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili M.A. V.A ve İ.S.A. gözaltına alındı.

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