Osmaniye'de katı atık tesisindeki yangın kontrol altına alındı

Osmaniye'de katı atık bertaraf tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin karadan müdahale ettiği yangına, tesisin ormanlık alana yakın olmasından dolayı helikopterle de havadan su takviyesi yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yaverpaşa Mahallesi'ndeki çöp döküm sahasındaki katı atık bertaraf tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Osmaniye Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kağıt ayrıştırma bölümündeki yangın kontrol altına alındı.

Öte yandan, tesisin ormanlık alana yakın olmasından dolayı yangının ormanlık alana sıçramaması için helikopterle ormanlık alana su takviyesinde de bulunuldu.

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