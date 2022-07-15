Nesli tehdit altında olan 'sarı benekli semender' Amanoslar’da görüntülendi

Amanos Dağları’nda yer alan Zorkun Yaylası’nda nesli tehdit altında olan sarı benekli semender bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Osmaniye’de Amanos Dağları’nda yer alan 1650 rakımlı Zorkun Yaylası’na ailesiyle birlikte gezmeye giden Adem Uçan, arkadaşının evinin bahçesinde gezerken nesli tükenme tehlikesi altında olan sarı benekli semender gördü. Uçan, çocuklarıyla birlikte semenderin fotoğraf ve vidosunu çekti. Daha sonra çocukların semenderi incelemesinin ardından semender tekrardan doğal yaşam ortamına bırakıldı.

Genellikle yağmur sonrası ortaya çıkmasıyla bilinen ve Türkiye'ye özgü endemik bir tür olan sarı benekli Anadolu semenderi, “yağmur yağdıran böcü” olarak da adlandırılıyor.

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