Vali Yılmaz’dan Pençe-Kilit operasyonu gazisine ziyaret

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, PençeKilit operasyonunda yaralanan İstihkam Uzman Çavuş Ahmet Akbaş'ı ziyaret etti.
Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Milletvekili İsmail Kaya, Belediye Başkanı Kadir Kara ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şubesi Başkanı Durmuş Öksüz, PençeKilit operasyonunda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan İstihkam Uzman Çavuş Ahmet Akbaş'ı baba ocağında ziyaret etti. Gazi Ahmet Akbaş ile bir süre görüşen Vali Erdinç Yılmaz, Milletvekili İsmail Kaya ve Belediye Başkanı Kadir Kara geçmiş olsun temennilerinde bulundu.
İstihkam Uzman Çavuş Ahmet Akbaş, Irak’ta devam eden PençeKilit operasyonunda 11 Haziran’da teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanmıştı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.