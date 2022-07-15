Şehit yakınları ve gazilerin adına onur yemeği düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit yakınları ve gazilerin adına onur yemeği düzenlendi

İHA

Şehit yakınları ve gazilerin adına onur yemeği düzenlendi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde şehit yakınları ile gaziler adına onur yemeği düzenlendi.
Osmaniye Valiliği tarafından “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı’nda şehit aileleri ile gazilerin onuruna yemek tertip edildi. Vali Erdinç Yılmaz, yemek öncesinde masaları tek tek dolaşarak şehit ailelerine sabır ve baş sağlığı, gazilere de acil şifalar diledi. Alibeyli İmam Hatibi Habip Güner tarafından Kur'anı Kerim okunmasıyla başlayan program şehitler için dua edilmesiyle devam etti.
Programın açılış konuşmasını yapan Vali Yılmaz, “Burada sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sizler hayatınızdaki en değerliniz evlatlarınızı, eşlerinizi, çocuklarınızı, kardeşlerinizi bu vatan uğruna şehit verdiniz. Bundan daha büyük bir fedakarlık yoktur. Hepsine devlet ve millet olarak minnettarız. Biliyoruz ki bu topraklarda özgür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti olarak yaşıyorsak, bedelini binlerce vatan evladı ödediği içindir. Sizler o gece yurdumuza alçakları uğratmayarak, kutsal topraklarımıza göz dikenlere, bayrağımıza el sürmeye çalışan FETÖ'cü alçaklara haddini bildiren vatan aşığı, bayrak sevdalısı Türk milletisiniz. Bizi tankları toplarıyla esaret altına almak isteyenler, gök kubbenin gölgesinde kalan hiçbir yerde boyun eğmeyeceğimizi iyi bilsinler. Çünkü Türk'ün kanı bayrak aşkıyla akar. Yıllar önce gücümüzü, azmimizi gösterdiğimiz yedi düvele karşı bugün de birliğimizi, dirliğimizi ve sarsılmaz irademizi göstermeye devam ediyoruz. Çünkü Türkiye, Türk'ün sönmeyen ocağı, gökyüzünün hilal ile yıldızı, Cumhuriyetimizi geleceğe taşıyan Türk gençliği, vatana can suyu olan şehitleridir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Yılmaz’dan Pençe-Kilit operasyonu gazisine ziyaret
YEREL HABERLER Vali Yılmaz’dan Pençe-Kilit operasyonu gazisine ...
Nesli tehdit altında olan 'sarı benekli semender' Amanoslar’da görüntülendi
YEREL HABERLER Nesli tehdit altında olan 'sarı benekli semender' ...
Osmaniye’de iki aile arasında silahlı kavga: 4 yaralı
YEREL HABERLER Osmaniye’de iki aile arasında silahlı kavga: 4 yaralı
Osmaniye'de katı atık tesisindeki yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Osmaniye'de katı atık tesisindeki yangın kontrol ...
Osmaniye'de katı atık bertaraf tesisinde yangın
YEREL HABERLER Osmaniye'de katı atık bertaraf tesisinde yangın
Osmaniye'de katı atık bertaraf tesisinde yangın
YEREL HABERLER Osmaniye'de katı atık bertaraf tesisinde yangın
Şehit Yasin Ak, kabri başında dualarla anıldı
YEREL HABERLER Şehit Yasin Ak, kabri başında dualarla anıldı
Sumbas'da 120 kök Hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Sumbas'da 120 kök Hint keneviri ele geçirildi
Kadirli Belediyesi’nden ‘15 Temmuz Halk Koşusu'na davet
YEREL HABERLER Kadirli Belediyesi’nden ‘15 Temmuz Halk Koşusu'na ...
Otomobile sıkışan kertenkeleyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Otomobile sıkışan kertenkeleyi itfaiye kurtardı
"Süper Ay" Osmaniye semalarında görsel şölen sundu
YEREL HABERLER "Süper Ay" Osmaniye semalarında görsel şölen sundu
Kadirli'de haşereyle mücadele
YEREL HABERLER Kadirli'de haşereyle mücadele

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.