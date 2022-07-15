Yavruyken bağlanan telin boynunu kestiği sokak köpeği, tedaviye alındı



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´nin Düziçi ilçesinde, yavruyken bağlanan inşaat telinin boynunu kestiği sokak köpeği, veteriner kliniğinde demir kesme makasıyla kurtarıldıktan sonra tedaviye alındı.

İlçede sabah yürüyüşü yapan veteriner hekim Tuğba Acer, boğazını sıkan inşaat teliyle dolaşan sokak köpeğini fark etti. Yavruyken boğazına bağlandığı düşünülen telin 2 santim derinlikte, 20 santim uzunlukta yaraya neden olduğu köpek, Acar ve arkadaşlarının 4 saatlik uğraşı sonunda yakalandı. Kent merkezindeki Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Tedavi Merkezi'ne götürülen köpeğe, veteriner hekim Ali Laçinbala müdahale etti. Köpeğin boynundaki tel, demir kesme makasıyla kesildi. Serum takviyesi yapılıp, ağrı kesici ve antibiyotik tedavisi uygulanan köpeğin yaklaşık 2 ay süreyle gözlem altında tutulacağı kaydedildi. Ayrıca, parazit enfeksiyonunun önüne geçmek amacıyla köpeğe deri altı enjeksiyon yapıldı.

Boynuna takılan tel ile ciddi bir yaşam mücadelesi verdiğini söylediği köpeğin kendisine geldiğinde çok korkmuş olduğunu belirten Ali Laçinbala, "İnşaat teli köpeğimizin üzerindeyken yüzlerce pire, kene gibi birçok parazite maruz kalmış. Hemen müdahalesini yaptık. Açık yaralara antibiyotik tedavisi uyguladık" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2022-07-15 11:30:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.