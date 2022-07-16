Osmaniye'de “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri çerçevesinde birlik yürüyüşü ve gecesi düzenlendi.



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kent protokolü ve yüzlerce vatandaş yürüyüş için bir araya geldi. Devlet Bahçeli Meydan'ı Şehitler Anıtı'nın önünde başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Osmaniye Belediyesi mehteran takımının da destek verdiği yürüyüştü ellerindeki Türk bayraklarını dalgalandıran yüzlerce vatandaş birlik ve beraberlik etkinliklerinin devam ettiği Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya geldi. Cumhuriyet Meydanı’nda devam eden birlik ve beraberlik programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Program, Kuran’ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından mehteran takımının gösterisiyle devam etti. Meydanı tamamen dolduran vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla şehitleri andı, demokrasiye sahip çıktı.

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