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Jandarma Komutanı Zafer Tombul, Pençe-Kilit operasyonu gazisini alnından öptü

İHA

Jandarma Komutanı Zafer Tombul, Pençe-Kilit operasyonu gazisini alnından öptü

Osmaniye İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, PençeKilit operasyonunda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu gazi olan İstihkam Uzman Çavuş Ahmet Akbaş'ı alnından öptü.
Osmaniye İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak’ta düzenlenen PençeKilit operasyonunda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tedavisi tamamlanan gazi İstihkam Uzman Çavuş Ahmet Akbaş'ı baba ocağında ziyaret etti. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz’ün de eşlik ettiği ziyarette Jandarma Albay Tombul, bir süre sohbet ettikten sonra gösterdiği cesaret, kahramanlık ve fedakarlıktan dolayı gazi Akbaş'ı alnından öptü.

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