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Geçen yıl yanan ormanlık alan küllerinden yeniden doğdu Osmaniye’de geçen yıl çıkan orman yangının izleri bir yıl içerisinde silinirken, felaketin rengi olan siyah yerini yeşile bıraktı Dron ile çekilen görüntülerde geçen yıl küle dönen alanların bir yıl içerisinde yeşile büründüğü görüldü

İHA

Geçen yıl yanan ormanlık alan küllerinden yeniden doğdu Osmaniye’de geçen yıl çıkan orman yangının izleri bir yıl içerisinde silinirken, felaketin rengi olan siyah yerini yeşile bıraktı Dron ile çekilen görüntülerde geçen yıl küle dönen alanların bir yıl içerisinde yeşile büründüğü görüldü

Osmaniye merkeze bağlı Kazmaca köyünde geçen yıl çıkan orman yangınında yaklaşık 30 bin hektar alan küle döndü. Yangının kara izi bir yıl içerisinde silinirken, felaketin rengi olan siyah yerini yeşile bıraktı. Dron ile çekilen görüntülerde geçen yıl küle dönen alanların bir yıl içerisinde yeşile döndüğü görüldü.
Osmaniye merkeze bağlı Kazmaca köyü Meydan Mahallesi'nde 28 Temmuz 2022 günü saat 15.15'te başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede 15 kilometrelik bir alana yayılmış, yaklaşık 30 bin hektar alan küle dönmüştü. Adana Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan çalışmalarda yanan ağaçlar kesilerek yangının izi kısa sürede silindi. Geçen bir yıl içerisinde tohumlama çalışması yapılırken, tamamen siyaha dönen alanlar da tekrardan yeşerdi. Dron ile çekilen görüntülerde geçen yıl küle dönen alanların bir yıl içerisinde yeşile büründüğü görüldü. Yanmış ağaç kökleri yeniden yeşerirken, yangının kara izinden eser kalmadı.

“Toprak altından tekrar bitki örtümüz yeşerdi”
Yağışlarla birlikte yanan alanlarda tekrardan bitki örtüsünün yeşerdiğini ifade eden Kazmaca Köyü Muhtarı Seyit Ahmet Babaoğlan, “Geçen yıl 28 Temmuz’da çıkan yangında bölge müdürlüğümüzün verdiği verilere göre 30 bin hektar alan zarar gördü. Bunun 1718 hektarı Kazmaca köyü sınırları içerisindedir. Yangını Allah kimseye göstermesin. Çünkü ancak yaşayan bilir. Bölgemizin yeşil alanı komple gitti, simsiyah hayalet bir köy durumuna geldik. Allah tabii ki yarattığı tüm canlıların devamını sağlar. Yağışlarla birlikte toprak altından tekrar bitki örtümüz yeşerdi. Ancak yanan ağaçlar 45 yılda bu hale gelmişlerdi. Bir daha öyle bir ormanı köyümüzde görme imkanımız yok 4045 yılda o duruma geldiyse. Üzücü tarafı köyümüze gelen misafirlerin köyünüz çok güzel, yeşillik alan, ormanlık alan dedikleri yerler gitti. Devlet gerekli çalışmaları yapıyor. Büyük bir bölümünü tohumlama yaptılar. Yanan alanların ağaç kesimi de bitti” diye konuştu.
Kazmaca köyü Meydan Mahallesi'nde 28 Temmuz 2022 günü saat 15.15'te başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede 15 kilometrelik alana yayılmıştı. Yerleşim yerini tehdit eden alevler nedeniyle merkeze bağlı Kazmaca ve Sarpınağzı köyleri başta olmak üzere Kadirli ilçesi Karatepe köyüne bağlı birçok mahalle de tedbir amaçlı boşaltılmıştı. 2 uçak, 4 helikopter, 149 adet arazöz ve su tankı, 47 adet iş makinesi ile toplamda 202 adet araçla 620 personelin müdahale ettiği yangın 3 gün içerisinde kontrol altına alınmış, yangında bazı ev ve ahırlar yanarken, hayvanlar da telef olmuştu.

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