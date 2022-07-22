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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde motosiklet çalan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi İlçe Jandarma Komutanlığı’na çalınan motosikletle ilgili çalışma başlattı. Motosikletin çalındığı bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, motosikleti çalan şahsın S.D. olduğunu belirledi. Fiziki takip yapılması sonucu adresi belirlenen şüpheli İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından yapılan baskınla gözaltına alındı.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken ele geçirilen motosiklet sahibine teslim edildi.

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