Havlandırma boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde adliye bahçesinde bulunan havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde adliyeye gelen vatandaşlar havalandırma boşluğundan gelen kedi sesini duydu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Gerekli güvenlik tedbirlerini alan ekipler, havanlandırma boşluğunun üzerindeki demir mazgalları kaldırarak merdiven yardımıyla aşağıya indi. Yakalanan yavru kedi bulunduğu yerden çıkarıldı. Yemek ve su verilen yavru kedi tekrardan doğal yaşam ortamına bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.