Osmaniye’de gözaltına alınan 168 kişiden 8’i tutuklandı

Osmaniye'de son bir haftada huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 168 kişiden 8’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce huzur ve güvenin devamlı hale gelmesi için son bir haftada kent genelinde uygulama ve operasyonlar gerçekleştirildi. Suçluları yakalama ve suçu önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 7’si av tüfeği 5’i tabanca olmak üzere 12 adet silah ele geçirilirken gözaltına alınan 168 kişiden 8’i tutuklandı.

Kent genelinde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 7 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet tabanca şarjörü, 15 adet tabanca fişeği, 5 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet ile 1 adet çalıntı bisiklet ele geçirildi.

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