

İbrahim EMÜL/OSMANİYE,(DHA)ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Osmaniye´de şehitlik ziyaretinde bulunup, esnafla bir araya geldi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gaziantep-Kilis ve Şanlıurfa ziyaretleri kapsamında ilk olarak Osmaniye´ye geldi. Özdağ, parti otobüsüyle esnaf ve halkı selamladı. İstiklal Mahallesi Büyük Cami Sokak'taki parti binasını ziyaret eden Özdağ, burada basın açıklaması yaptı. Daha sonra Envarül Hamit Camisi avlusundaki şehitliği ziyaret eden Özdağ, partililerle bir süre görüştü. Özdağ, ardından çarşı merkezinde esnafla buluştu. Ümit Özdağ, bir esnaf ziyareti sırasındaki konuşmasında, "Bu Afganları Suriyelileri yollayacağız vatanlarına. Yılda 9 milyar dolar harcıyoruz. Düşünün sizler ticaret yapıyorsunuz. 9 milyar dolar iyi para. Bu kadar para harcayarak yabancılara olmaz. Biz de insanız, Türk milleti de insan. Onun için önce bunlar gidecek" dedi.

SIRTLARINI DÖNDÜLER

Gençlerle fotoğraf çektirip sohbet eden Özdağ, daha sonra kentten ayrılmak üzere parti otobüsüne bindi. Atatürk Caddesi'ndeki MHP Osmaniye il ve ilçe teşkilatlarının bulunduğu binadaki bir grup partili, Özdağ´ın içerisinde bulunduğu otobüs geçtiği sırada sırtlarını döndü. Özdağ ve beraberindekiler, daha sonra kentten ayrıldı. (DHA)

DHA-Politika Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2022-07-26 17:19:15



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