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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye’de 8.926 milyar liralık 159 proje

İHA

Osmaniye’de 8.926 milyar liralık 159 proje

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, bu yıl toplam bedeli 8 milyar 926 milyon 660 bin lira olan 159 adet proje üzerinde çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Valilik Ahmet Cevdet Paşa Toplantı Salonu’nda Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında gerçekleşen İl Koordinasyon Kurulu’nun 2022 yılı 3. toplantısında, yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının kentte gerçekleştirdiği projelerin değerlendirilmesinin yanı sıra yapımı tamamlanan ve yapımı devam eden projeler görüşüldü.
Toplantının açış konuşmasını yapan Vali Erdinç Yılmaz, “Osmaniye’de 2022 yılında toplam proje bedeli 8 milyar 926 milyon 660 bin TL olan 159 adet proje üzerinde çalışmalara devam edilmekte olup, bu projelere ayrılan ödenek miktarı 1 milyar 898 milyon 694 Bin TL’dir. 2022 yılı dönem sonu itibarıyla 944 milyon 660 bin TL harcama yapılarak yüzde 50 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. 2022 yılında Osmaniye’de gerçekleşen yatırımlar tarım, turizm, sağlık, enerji, ulaştırmahaberleşme, eğitim ve diğer kamu hizmetleri olmak üzere 7 temel sektörde toplanmıştır. İl genelinde gerçekleştirilen yatırımlara sektörel bazda bakıldığında yıl içerisinde en çok ödeneklerin, yüzde 49,5’lik pay ile ulaştırmahaberleşme sektörüne, yüzde 28,7’lik pay ile sağlık sektörüne ve yüzde 8’lik pay ile de eğitim sektörüne ayrıldığı görülmektedir. 2022 yılında yatırım programında bulunan 159 adet projenin 11 adedi bitirilmiş, 91 adedinin yapımı devam etmekte, 12 adedi ihale aşamasında, 44 adedine henüz başlanılamamış, 1 adedi ise tasfiye edilmiştir. Son olarak kurumlarımızın yatırımlarını il yatırım takip sistemine zamanında ve eksiksiz olarak girdikleri görülmüş olup, kurumlarımıza gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ederim. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nın Osmaniye’miz için hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.
Toplantının devamında kurum yetkilileri biten ve devam etmekte olan projeler hakkında bilgi vererek, kendilerine yöneltilen soruları yanıtladılar.

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