Otomobil traktörün römorkuna çarptı: 2 yaralı

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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde traktörün römorkuna çarpan otomobilin sürücüsü ile eşi yaralandı.

Kaza, KadirliOsmaniye karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali B. yönetimindeki 34 KM 553 plakalı otomobil, Kadirli Osmaniye karayolunda Süleyman İ. idaresindeki 80 AL 698 plakalı traktörün römorkuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil kullanılmaz hale gelirken çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan otomobil sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan eşi Elif B., ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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