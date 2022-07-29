Çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi

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Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde çalınan motosiklet jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslime edildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana gelen motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, motosikleti çala şahsın K.A. olduğunu tespit etti. Yapılan fiziki takibin ardından adresi tespit edilen şüpheli İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından K.A. adliyeye sevk edilirken çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi.

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