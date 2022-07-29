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Osmaniye’de 627 projeye 20 milyon hibe Tarım ve Orman Bakanlığı’nca Osmaniye’de yürütülen projeler çerçevesinde çiftçilere makine ekipman desteği verildi

İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi ve diğer hibe programları çerçevesinde 2022 yılının ilk 7 aylık döneminde Osmaniyeli çiftçilere 20 milyon liralık hibe desteği sağlandı.

Osmaniye’de 627 projeye 20 milyon hibe Tarım ve Orman Bakanlığı’nca Osmaniye’de yürütülen projeler çerçevesinde çiftçilere makine ekipman desteği verildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi ve diğer hibe programları çerçevesinde 2022 yılının ilk 7 aylık döneminde Osmaniyeli çiftçilere 20 milyon liralık hibe desteği sağlandı.
Hibe desteğinden faydalanan çiftçilerin makine ekipmanları Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce düzenlenen törenle teslim edildi.
Törenin açılış konuşmasını yapan Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, “Bakanlığımız tarafından 2006 yılından bu yana devam etmekte olan uygulamalarla bu güne kadar 2829 projeye Osmaniye ilimiz özelinde 60 milyona yakın hibe desteği verilmiştir. Sadece bu yılbaşından beri ilk 7 aylık dönemde bakanlığımıza sunmuş olduğumuz 627 projeye bakanlığımızca 20 milyon liralık hibe desteği sağlanmıştır” dedi.
Her daim çiftçilerin yanında olacaklarını ifade eden Vali Erdinç Yılmaz ise “Hamdolsun çiftçimize çok güzel destekler veriliyor. Osmaniyeli çiftçilerimiz bunların en güzelini hak ediyor biz idarecilere düşende devletimizin verdiği imkanları Osmaniyeli çiftçilerimize ulaştırmaya devam ediyoruz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Vali Erdinç Yılmaz ve diğer protokol üyeleri çiftçilere dağıtımı yapılan makine ekipmanlar hakkında bilgi aldı.

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