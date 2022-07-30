Osmaniye'de traktör ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü

İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de traktörle çarpışan motosikletteki Gencay Kurtoğlu ve kuzeni Osman Demircioğlu, hayatını kaybetti.
Kaza, saat 21.00 sıralarında merkeze bağlı Kesmeburun köyünde meydana geldi. Gencay Kurtoğlu yönetimindeki motosiklet, Rami P.'nin kullandığı traktör ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibince yapılan kontrolde sürücü Gencay Kurtoğlu'nun kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan Kurtoğlu'nun arkasında oturan kuzeni Osman Demircioğlu da kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Traktör sürücüsü Rami P.'yi gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2022-07-30 00:29:27
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