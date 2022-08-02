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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye’de “Huzur ve Güven” uygulaması

İHA

Osmaniye’de “Huzur ve Güven” uygulaması

Osmaniye’de 50 polisin katılımıyla ‘Huzur ve Güven’ uygulaması yapıldı. Motosikletli Yunus Timlerinin de destek verdiği uygulamada 175 şahsın GBT sorgulaması yapılırken aranan 3 şahıs yakalandı.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü’nce Selimiye, Kurtuluş, Cumhuriyet, İstiklal ve Eyüp Sultan mahalleleri ile kentin bazı ana arter caddelerinde huzur ve güven uygulaması yapıldı. Motosikletli Yunus Timlerinin de destek verdiği uygulama 50 polisin katılımıyla gerçekleşti. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler ve aranan şahıslar üzerinde duruldu. Narkotik köpeği Pars’ın da katıldığı uygulamada polis ekipleri üst araması yaptı. 175 kişinin sorgulandığı huzur ve güven uygulamasında 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Öte yandan uygulama çerçevesinde aranması olan 3 şahıs yakalandı.

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