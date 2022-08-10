Dünya ikincisi olan tekvandocu, memleketinde davul zurnayla karşılandı



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) DÜNYA Taekwondo Federasyonu (WT) tarafından Bulgaristan´ın Sofya kentinde yapılan Dünya Gençler Taekwondo Şampiyonası´nda dünya ikinciliğini kazanan Furkan Münir Doğru (17), memleketi Osmaniye´de davul zurna eşliğinde büyük bir coşkuyla karşılandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde düzenlenen karşılama programında ellerinde Türk bayrakları olan sporcular tarafından çiçekler ve konfetiler eşliğinde karşılanan Furkan Münir Doğru, üzerinde 'Osmaniye´mizin gururu Furkan' yazılı pastayı keserek, hayal olan dünya ikinciliğinin gerçek olduğunu kaydetti. Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar´ın kucaklayarak tebrik etmesinin ardından Furkan Münir Doğru, daha sonra ailesi ve arkadaşları ile selamlaşıp, başarısını birlikte kutladı.

İLK DEFA DÜNYA İKİNCİLİĞİ ÇIKARDIK

Osmaniye´nin ilk kez tekvandoda dünya ikinciliği çıkardığını söyleyen Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar, "Olağanüstü bir gün yaşıyoruz. Gururlandığımız, onurlandığımız müthiş günlerden geçiyoruz. Bugün de o günlerden bir tanesi. Tekvandoda il olarak da tarihinde ilk defa dünya ikinciliği çıkardık. Furkan Münir kardeşim olağanüstü bir sonuçla döndü şehrimize. Bizleri hepimizi gururlandırdı. Çok rahat madalya alacağını kendisine de söylemiştim. Bizi de şehrimiz de ülkemizi de mahcup etmediği için teşekkür ediyorum" dedi.

'HAYAL GİBİ GELİYORDU'

Dünya ikinciliğinin ardından gözünü daha yükseklere diktiğini ifade eden Furkan Münir Doğru ise şunları söyledi:

"Madalyam için çok mutluyum. Hedefim bundan sonra olimpiyatlara gitmek. Avrupa şampiyonalarına gitmek istiyorum. Gözümü yükseklere diktim. Hayallerime kavuşuyorum. Şampiyonluk istiyorum bu saatten sonra. Çok farklı bir durum, maçlara falan çıkıyoruz, ismimiz okunuyor. Takım arkadaşların sana destek veriyor. Çok mutluydum. Bana hayal gibi geliyordu. Allah´a şükür hayaldi gerçek oldu. Çok mutluyum, onurluyum, gururluyum." (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Davul zurna eşliğinde halay çeken sporcular ve kurum temsilcileri

Üzerinde "Osmaniye´mizin gururu Furkan´ yazılı pasta

Dünya ikincisi Furkan´ın bulunduğu aracın kurum binasına gelişi

Şampiyon sporcunun araçtan inmesi, konfetiler patlatılması

İl Müdürü Sedat Acar´ın sporcuyu kucaklaması

Çiçekten kolye takması ve çiçek vererek tebrik etmesi

İl Müdürü Sedat Acar´ın konuşması

Dünya ikincisi Furkan Münir Doğru´nun konuşmasıDHA-Spor Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2022-08-10 10:18:54



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