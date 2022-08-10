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Kanserden hayatını kaybeden emniyet müdürü, son yolculuğa uğurlandı 

DHA

Kanserden hayatını kaybeden emniyet müdürü, son yolculuğa uğurlandı 


Kamil ŞEKER/ OSMANİYE, (DHA)KİLİS İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli, 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Ali Mert (52), kan kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Mert'in cenazesi, tören sonrası memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde toprağa verildi.
Kilis İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan, 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Ali Mert, kan kanseri nedeniyle 3 aydır tedavi gördüğü Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan Mert'in cenazesi, Kilis'te düzenlenen törenin ardından memleketi Osmaniye'ye getirildi. Ali Mert, burada kılınan cenaze namazının ardından Düziçi ilçesindeki Çiftlik Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Düziçi Kamil ŞEKER
2022-08-10 16:24:36

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