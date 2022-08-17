AK Parti'li Ünal: Bizi millet getirdi, yine bu aziz milletin kararı götürür



İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, "İktidarı, millet belirler. Bizi kim getirdi? Bizi bu millet, getirdi. Peki, bizi kim götürür? Yine bu aziz milletin kararı götürür. Bugün hamdolsun, bu ülkenin evlatları, milli egemenliğe sahip çıkmış" dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Ünal, bir dizi toplantıya katılmak üzere Osmaniye'ye geldi. İlk olarak Bahçe Belediye Başkanlığı'nı ziyaret eden Ünal, daha sonra Halk Ekmek Fabrikası Temel Atma Töreni'ne katıldı. Törende konuşan AK Parti'li Ünal, ülkesini seven, ülkesine aşık insanların hizmetini engellememek gerektiğini vurguladı. 1991 ile 2002 yılları arasında Türkiye'de 10 hükümetin değiştiğini hatırlatan Ünal, "Sizlerin seçip, Ankara'ya gönderdiği her hükümet 1 yıl ancak görevde kalabildi. Bunu düşünelim. 1960 ile 2022 arasında 42 yılda 38 hükümet değişti. Burada siyaset yapmak adına bunu söylemiyorum. Bir tespit olarak söylüyorum. Peki, şu soruyu soralım. 1960 ile 2002 arasında bu milletin seçip, Ankara'ya gönderdiği hükümetler neden 1,5 yıldan fazla görev yapamadılar? Bu sorunun cevabı önemli. Devletle ilgili kararları kim vermelidir? Bu sorunun cevabı da önemlidir. Peki, 1960 ile 2002 arasında 42 yılda 38 tane hükümet değişmişse millet nasıl iktidar olacak? Buradan seçmiş göndermişsiniz. Darbeyle indirilmiş. Seçmiş, göndermişsiniz. Muhtırayla indirilmiş, seçmiş göndermişsiniz. Bir daha darbeyle indirilmiş. Seçmiş göndermişsiniz. Beşli çetenin ilanıyla indirilmiş. İndirilmiş de indirilmiş. Peki, bunları kim indirmiş? Millet iradesi üzerinde vesayet kuranlar indirmiş. 'Millet devleti yönetemez, devleti biz yönetiriz' diyenler, indirmiş. Bu millete 'Göbeğini kaşıyan adam, bidon kafalı' diyenlerin indirmiş" diye konuştu.

'80 YILLIK SORUNLARI ÇÖZEN, BUGÜNÜN SORUNLARINI DA ÇÖZER'

Millet iradesinin 20 yıldan beri tam olarak egemen olduğu dile getiren Ünal, şöyle konuştu:

"Bundan rahatsızlar. Bundan neden rahatsız olduklarını da biliyoruz. Onlara diyoruz ki söz de karar da milletindir. İktidarı, millet belirler. Bizi kim getirdi? Bizi bu millet, getirdi. Peki, bizi kim götürür? Yine bu aziz milletin kararı götürür. Bugün hamdolsun, bu ülkenin evlatları milli egemenliğe sahip çıkmış. 20 yıldan beri de ilçe ilçe, mahalle mahalle kendi evlatlarının hizmetiyle yollarına devam ediyorlar. Bu millete 14 Ağustos 2001 günü bir konuşma yaptı, bu milletin evladı. Recep Tayyip Erdoğan çıktı dedi ki 'Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' ve Türkiye'de hamdolsun, o günden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Bugün bırakın elliyi, altmışı, yetmişi, sekseni, doksanı. Bugün 2005'in sorunlarını konuşuyor muyuz? Hayır. 2010'un sorunlarını konuşuyor muyuz? Hayır. 2015'in sorunlarını konuşuyor muyuz? Hayır. Bugünün sorunlarını konuşuyoruz. Peki, bu ülkenin 80 yıllık sorunlarını çözen irade, bugünün sorunlarını çözer mi? Evet; evelallah 70 yıllık, 80 yıllık sorunları çözen, emin olun, bugünün sorunlarını da çözer."

Mahir Ünal, temel atma programının ardından Osmaniye Valiliği'ni ziyaret etti. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2022-08-17 16:35:48



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