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Osmaniye merkezli 4 ilde PKK/YPG operasyonu: 2 tutuklama

DHA

Osmaniye merkezli 4 ilde PKK/YPG operasyonu: 2 tutuklama


İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE merkezli 4 ilde polisin silahlı terör örgütü PKK/YPG üyelerine yönelik düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A. ve H.M. tutuklandı, A.H. serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, YPG/PKK  silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri ve eylem yapmak için ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptıkları tespit edilen Suriye uyruklu A.C, A.A., H.M ve A.H.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Osmaniye, Mersin, Diyarbakır ve Mardin'de saklandığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için 15 Ağustos'ta operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın yapan ekipler A.A., H.M. ve A.H.'yi gözaltına aldı. Adresinde bulunamayan A.C.'nin yakalanması için de çalışma başlatıldı. Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere ise el konuldu.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden  A.A. ve H.M. tutuklandı, A.H. savcılık kararıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2022-08-18 18:57:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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