Balık tutarken suya düşüp boğulan uzman onbaşının cenazesi toprağa verildi



Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)OSMANİYE'nin Sunbas ilçesinde baraj kıyısında balık tutarken dengesini kaybederek suya düşen Uzman Onbaşı Nedim Ziyanoğlu'nun (24) cenazesi, toprağa verildi.

Olay, dün saat 17.00'de ilçedeki Mehmetli Barajı'nda meydana geldi. Ailesinin yanına izne gelen Uzman Onbaşı Nedim Ziyanoğlu, balık tutmak için gittiği barajda bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybederek suya düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin sudan çıkardığı Ziyanoğlu, ilk müdahalenin ardından ambulansla götürüldüğü hastanede kurtarılamadı.

Nedim Ziyanoğlu'nun cenazesi otopsinin ardından Kadirli ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'ndeki babaevine getirilerek helallik alındı. Ziyanoğlu'nun cenazesi daha sonra askeri tören için Kalfa Mezarlığı'na götürüldü. Törene, Osmaniye Milletvekilleri İsmail Kaya ve Mücahit Durmuşoğlu ile kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bekar olduğu öğrenilen Ziyanoğlu'nun cenazesi Sumbas İlçe Müftüsü İbrahim Akyüz tarafından kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Sunbas Efendi ERKAYIRAN

2022-08-25 19:09:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.