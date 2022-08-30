Ormanda çalışan yevmiyeli işçi, uçurumdan düşerek öldü

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Efendi ERKAYIRAN/SUMBAS (Osmaniye), (DHA)OSMANİYE'nin Sumbas ilçesindeki ormanda yevmiyeli işçi olarak çalışan Mehmet Yücel (49), uçurumdan düşerek, hayatını kaybetti.

Mehmetli beldesi ile Çiçeklidere köyü arasındaki ormanda ağaç kesimi yapan yevmiyeli işçi Mehmet Yücel, dengesini kaybedip, uçurumdan düştü. Diğer işçilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yücel'in hayatını kaybettiğini belirledi. İnceleme sonrası Yücel'in cenazesi, Kadirli Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Sunbas Efendi ERKAYIRAN

2022-08-30 14:46:27



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