Osmaniye´ye şehit ateşi düştü

Efendi ERKAYIRAN/OSMANİYE, (DHA)IRAK'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Fatih Kalkan, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, arama-tarama faaliyeti sırasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Fatih Kalkan, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Kalkan´ın şehadet haberi, Osmaniye Garnizon Komutan Yardımcısı Yarbay İlkay Gül tarafından Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi´ndeki eşi Gülkan Kalkan'a ulaştı. Kalkan´ın 3 aylık Yaren isminde çocuğu olduğu, anne-babasının ise Malatya'da yaşadığı öğrenildi. Şehadet haberinin ardından Kalkan'ın evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin ne zaman ve nereye defnedileceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez Efendi ERKAYIRAN
2022-09-11 22:12:47
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