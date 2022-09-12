İki aile arasında av tüfeği ve kalaşnikoflu kavga: 2 ölü, 3 yaralı



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de husumetli iki aile arasında kalaşnikof marka piyade tüfeği ve av tüfeğinin kullanıldığı kavgada Hatun Canbolat ile Ali Uğurlu öldü, 3 kişi de yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında merkeze bağlı Baş Mahallesi Mustafa İnce Sokak'ta meydana geldi. Ali Uğur, iddiaya göre husumetli olduğu Canbolat ailesinin evine gitti. Evin önünde Uğurlu ve Canbolat ailesinin fertleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki taraf, birbirlerine kalaşnikof marka piyade tüfeği ve av tüfeğiyle ateş açtı. Silahlı çatışmada, Hatun Canbolat, Ali Uğurlu ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yanında kalaşnikof marka tüfeğin bulunduğu Uğurlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Hatun Canbolat ve 3 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Hatun Canbolat, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralı 3 kişinin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Polis, olay yerinde yaptığı incelemede kalaşnikof marka piyade tüfeği ile evin avlusundaki av tüfeğine el koyarken, siyahlara ait çok sayıda boş kovan ile kartuş buldu. Silahlı kavga ile ilgili çok sayıda kişiyi gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor. (DHA) FOTOĞRAFLARLI DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2022-09-12 00:16:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.