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Şehit Uzman Çavuş Kalkan, Osmaniye'de toprağa verildi

DHA

Şehit Uzman Çavuş Kalkan, Osmaniye'de toprağa verildi


İbrahim EMÜL/ OSMANİYE,(DHA)IRAK'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Fatih Kalkan (28), memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, arama-tarama faaliyeti sırasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Fatih Kalkan, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Kalkan´ın şehadet haberi, Osmaniye Garnizon Komutan Yardımcısı Yarbay İlkay Gül tarafından Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi´ndeki eşi Gül Kalkan'a ulaştı. Kalkan´ın 3 aylık Yaren isminde çocuğu olduğu, anne-babasının ise Malatya'da yaşadığı öğrenildi. Haberin ardından Kalkan'ın evine Türk bayrağı asıldı.
Şehit Fatih Kalkan´ın cenazesi, öğle saatlerinde helallik alınmak üzere Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ailesinin yaşadığı eve getirildi. Kalkan´ın Türk bayrağına sarılı tabutunu gören babası Yusuf Kalkan, eşi Gül Kalkan ile kardeşleri ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin cenazesi daha sonra törenin yapılacağı Asri Mezarlık Camisi önündeki alana götürüldü. Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Vali Erdinç Yılmaz, 39´uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Kadir Kara, askeri ve mülki erkan ile şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namaz sonrası şehit Kalkan´ın cenazesi, götürüldüğü Osmaniye Şehitliği'nde gözyaşlarıyla defnedildi. (DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2022-09-12 17:21:03

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