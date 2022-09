Karaçay Deresi'ni çöplüğe döndüren eski lastikler toplandı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesindeki Karaçay Deresi'ne atılan atık lastikler belediye ekiplerince temizlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü denetim ekipleri de bölgede kontrollerini sıklaştırdı.

Kumarlı Mahallesi'nden geçen Karaçay Deresi'ne kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, kamyonlarla atık lastikler bırakıldı. Mahalleli, 1 aydır kötü görüntü oluşturan lastiklerin kaldırılmasını istedi. DHA'nın bölgeyi görüntüleyip, haberleştirmesinin ardından harekete geçen Toprakkale Belediyesi ekipleri, lastikleri iş makineleri ile temizledi.

Kumarlı Mahallesi´nin muhtarı Turgut Uyduran, "Belediyemize temizlik çalışmasından dolayı teşekkür ederiz. Burası; doğa harikası, yeşillikler içerisinde bir yer. Hayvancılık yapılar bir bölge. Balık, kuş gibi her türlü canlı burada barınabiliyor. Ancak burası kirletildiği zaman her şey yok oluyor, ağaçlarımız kuruyor, balıklarımız ölüyor. Vatandaşlarımızın bu konuda daha duyarlı olmalarını istiyoruz" dedi.

'ATIK DÖKÜLMESİNİ İSTEMİYORUZ'

Mahallede oturan Hilmi Uyduran da emeği geçenlere teşekkür ederek, "Buralar, yeşil, tertemiz yerler. Hava sıcak olduğu için insanlar buraya gelip, serin havada piknik yapıp gidiyor. Bizler bir daha buraya lastik çöp gibi atıkların dökülmesini istemiyoruz. Atılan her türlü atığın hayvanlarımıza zararı oluyor, arılarımıza, ağaçlarımıza zarar oluyor. Atık dökülüp, su kirlenince her şeye zararı oluyor. O yüzden buraya atıkların getirilip, dökülmesini istemiyoruz" diye konuştu.

'İLÇENİN DIŞ KISIMLARINDA YER ALIYOR'

Toprakkale Belediye Başkanı Mehmet Daşöz ise sosyal medya hesabından atıkların bölgeden kaldırıldığını duyurdu. Başkan Daşöz, paylaşımında, "Bu bölge; ilçemizin dış kısımlarında, ıssız, dere kenarında. Bazı kötü niyetli insanlar, bu tür şeyleri yapabiliyor. Dökülen hurda lastiklerden haberdar olmamız üzerine aynı gün içerisinde hızlı bir şekilde döküldükleri yerden kaldırılmıştır. Çalışma yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü denetim ekipleri de Karaçay Deresi'ne atık dökülmemesi için kontrollerini sıklaştırdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Toprakkale İbrahim EMÜL

