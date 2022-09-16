Osmaniye'de traktör ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) OSMANİYE´de traktörle çarpışan otomobilde bulunan Suriye uyruklu Hend Mureb (43) yaşamını yitirdi. Kazada 1´i çocuk 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Osmaniye-Kadirli kara yolu Sakarcalık köyü yakınlarında meydana geldi. Abo Akel Mustafa yönetimindeki 01 TR 429 plakalı otomobil, tarladan kara yoluna çıkan Halil Kaplantaş'ın kullandığı 01 VV 318 plakalı traktörle çarpışarak devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, kurtarma ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı traktör sürücüsü ile otomobilde bulunan 1'i çocuk 4 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Hend Mureb, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kazada, traktörün ön kısmının koparak metrelerce savrulduğu görüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2022-09-16 16:30:43



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