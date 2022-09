Atık lastiklerin bırakıldığı Karaçay Deresi'nde balık ölümleri

İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE´nin Toprakkale ilçesinde, geçen günlerde bırakılan ve tepkilere neden olan atık araç lastiklerinin kaldırıldığı Karaçay Deresi'nde bu kez de balık ölümleri görüldü. Her yıl aynı dönemde balık ölümlerinin yaşandığını belirten çevre halkı, çaydaki onlarca yılan ve pullu balıkları elleriyle topladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de numune alarak inceleme başlattı.

Toprakkale ilçesine bağlı Kumarlı Mahallesi'nden geçen Karaçay Deresi'ne, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kamyonlarla atık lastikler bırakıldı. Mahalleli, 1 aydır kötü görüntü oluşturan lastiklerin kaldırılmasını istedi. DHA'nın bölgeyi görüntüleyip, haberleştirmesinin ardından harekete geçen Toprakkale Belediyesi ekipleri, lastikleri iş makineleri ile temizledi. Bu kez de aynı derede balık ölümlerinin meydana geldiği görüldü. Geçen yıllarda da benzer durumun yaşandığı Karaçay Deresi'ndeki aynı bölgede balık ölümleri, yeniden görülmeye başlandı. Balık ölümlerinin sağlığı da olumsuz etkilemesinden endişe eden bölge halkı, önlem alınmasını istedi.

'ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIĞINDAN ENDİŞE EDİYORUZ'

Mahalleliden Osman Tilki, binlerce balığın öldüğünü kaydederken, "Pullu ve yılan balıkları gibi türlerin de olduğu balıklar ölmüş. Her sene aynı bölgede aynı dönemde balık ölümleri yaşanıyor. Bölgeye tarım müdürlüğü ekipleri geldi. Numune alıp gittiler. Her sene burada ölümler oluyor. Yetkililerin bu konuda çözüm bulmasını istiyoruz" dedi.

Balık kokusundan durulamadığını aktaran Tilki, "Burada balık tutanlar, yüzenler var. Çocuklar burada oynuyor. Bazen ölmüş balıkları alıyorlar, yerlerse ne olacak? Gördüklerimizi geri bıraktırıyoruz. Çocuklarımızın sağlığından endişe ediyoruz" diye konuştu.

'ESKİDEN BU SUDAN İÇERDİK'

Balık ölümlerinin yaşandığı bölgede evi olan Hilmi Uyduran ise eskiden içtikleri suya artık giremez olduklarını dile getirdi. Sudaki kirlilik nedeniyle ayağında mantar çıktığını, birçok ağacın kuruduğunu söyleyen Uyduran, "Bu su, eskiden temizdi; biz çocukken bu sudan içerdik. Şimdi içmeyi bırakın içine girmeye korkar olduk. Buna yetkililer bir çözüm bulsun. Burası çok güzel, yeşilliğiyle doğasıyla. Buraya sahip çıkalım. Bu güzellikleri koruyalım" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç de Karaçay Deresi'ndeki sudan ve ölü balıklardan numune alındığını belirterek, "Numuneler bakanlığımız laboratuvarlarına ölüm sebeplerinin araştırılması için gönderilmiştir" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Toprakkale İbrahim EMÜL

