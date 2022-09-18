Fatih Erbakan: Birbirleriyle atışmak dışında ortaya çok da bir şey koyabildikleri yok



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 6'lı masanın bugüne kadar 30 kez baş başa, 6 kez masa başında, 36 toplantı yaptıklarını belirterek, "Bu 36 toplantının sonunda birbirleriyle atışmak dışında ortaya çok da bir şey koyabildikleri yok" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Osmaniye İl Başkanlığı 2'nci Olağan Kongresi'ne katılmak için kente geldi. Erbakan, kongre öncesinde Fakıuşağı Mahallesi'ndeki bir tesiste düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Toplantıda, 6'lı masayı eleştiren Erbakan, "6 tane benzemez bir araya gelmiş masa başında. Bugüne kadar 30 kez baş başa, 6 kez masa başında 36 toplantı yapmışlar. Bu 36 toplantının sonunda birbirleriyle atışmak dışında ortaya çok da bir şey koyabildikleri yok. Cumhurbaşkanı adayı ortaya koyabilmişler mi? Şu tarihin en büyük ekonomik krizine çare olacak bir reçete ortaya koymuşlar mı? Yeniden Refah Partimizin yaptığı gibi ortaya bir milli kaynak paketleri kitabı kaynağı nereden bulacağını ifade eden bir proje, bir kaynak koymuşlar mı? Hayır, bunların hiçbiri yok. Toplan, ye, iç fotoğraf çektir ve dağıt" dedi.

6'lı masanın son olarak gizli ortakları HDP'ye bakanlık verip vermeyecekleri konusunda birbirlerine girdiğini kaydeden Erbakan, "Bir tanesi 'Tabii ki veririz' diyor. Öteki 'Hayır böyle bir şey olursa biz yokuz' diyor. Bunlardan da millete bir fayda gelmeyeceğini her zaman söylüyoruz. Neden? Bir defa masanın içinde iki tane aktör AK Parti'den ayrılıp kurulan partiler. Onların başkanları, bunların kadroları yıllarca 15 seneye yakın AK Parti hükümetleri içerisinde görev yaptı, AK Parti'nin MYK'sında en yüksek karar organında yıllarca görev yaptılar. Ülkeyi birlikte borçlandırdılar. Milyarlarca doları faize birlikte verdiler. Ülkenin, devletin kuruluşlarını, sanayi tesislerini birlikte satıp yok ettiler. Erbakan Hoca'mızın yaptığı fabrikalar dahil olmak üzere tarım ve hayvancılığı birlikte bitirdiler" diye konuştu.

'20 SENENİN 15 SENESİNDE SİZ VARSINIZ'

AK Parti iktidara geldiğinde Çiftçi Kayıt Sistemi'nde 2,6 milyon çiftçinin kayıtlı olduğunu ancak bu rakamın günümüzde 493 bine düştüğünü aktaran Erbakan, "2,1 milyon çiftçimiz çiftçiliği bıraktı. Bu bir günde mi oldu? Siz AK Parti'den ayrıldıktan sonra mı oldu? Adım adım 20 senede bu noktaya gelindi. Borç, faiz, zam, vergi ekonomisini 20 sene birlikte ödediniz. Sizin zamanınızda işçiye, memura, emekliye yüzde 100, yüzde 150 zam mı yapılıyordu? Yok. Yüzde 5 artı 5, yüzde 3 artı 5, yine aynısı. Suriye´yi, Libya´yı, Irak´ı bu hale birlikte getirdiniz. Dışişleri Bakanı olarak, başbakan olarak bu işte imzanız var. Büyük Orta Doğu Projesi'ne birlikte destek oldunuz. Amerika'nın Irak operasyonuna birlikte destek oldunuz. Ülkeyi, devleti FETÖ'ye birlikte teslim ettiniz. 20 senenin 15 senesinde siz de varsınız. Şimdi çıkmışlar, 'Türkiye batıyor, bunu biz kurtarırız'. Yahu kurtaracaktınız madem, görevdeyken AK Parti iktidarında hükümetteyken kurtarsaydınız" dedi.

'BUNLARIN HİÇBİRİSİNDEN HAYIR GELMEZ'

Erbakan şöyle devam etti:

"Masanın diğer unsuru CHP, 28 Şubat'ın ateşli savunucusu. İstanbul Sözleşmesi'nin hayranı. 'İktidar olursam ilk işim İstanbul Sözleşmesi'ni geri getirmek olacak' diyor. 'Ayasofya'nın cami olmasına üzülüyorum, müze olarak kalmalıydı' diyor. Bizzat parti sözcülerinin ifadelerini söylüyorum. '6 yaşında, 5 yaşında çocuklara Kur'an öğretmek çağ dışılıktır, Orta Çağ zihniyetidir, Taliban zihniyetidir' diyor. 'Din dersi zorunlu olmaktan çıkarılmalıdır' diyor. Parti içinde LGBT komisyonu kurmuş, 'Biz iktidar olunca LGBT'li olmak, dezavantaj olmaktan çıkacaktır' diyor. Bu zihniyetlerden Türkiye´ye millete bir hayır gelir mi Allah aşkına? 198994 arasında bütün belediyeleri perişan etmiş. Çöp, çamur, çukur, İSKİ skandalı, 1994´te bu millet belediyeleri koşa koşa Refah Partisi'ne bunlardan kurtulmak için oy verdi. Şu anda da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni borca ve faize batırıyor. Yüzde 10,5, dolar faiziyle dolar borç alıyor ve bu faizi de belediye hizmetlerine zam yaparak İstanbul halkına yüklüyor. İktidara kızıyorsun, 'Yıllık yüzde 8,6 faizle dolar borçlanıyorsun' diyorsun. Sen yıllık yüzde 10,5 faizle dolar borçlanıyorsun. Dolayısıyla bunların hiçbirinden hayır gelmez. Masa başındakilerden de kasa başındakilerden de ülkeye, millete hayır gelmez. Bunların hepsi denenmiştir, görülmüştür. Ne yapacakları bellidir."

Fatih Erbakan daha sonra Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezi'nde partisinin il başkanlığının kongresine katıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2022-09-18 13:27:17



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