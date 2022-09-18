Fatih Erbakan: Birbirleriyle atışmak dışında ortaya çok da bir şey koyabildikleri yok (2)



KONGREDE KONUŞTU

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen Osmaniye İl Başkanlığı 2'nci Olağan Kongresi'ne katıldı. Burada konuşan Erbakan, Türkiye genelinde halkla en çok buluşan siyasi partinin Yeniden Refah Partisi olduğunu belirterek, "Anadolu'yu geziyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında insanımızla, esnafımızla muhatap oluyoruz. Ne görüyoruz? İki kısa cümleyle özetleyeceğimiz bir manzara. Birincisi 'Türkiye yanıyor'. İkincisi de `Milli Görüş'ü arıyor´ cümlesi. Neden? Çünkü yanmasının en önemli sebebi ekonomik kriz. Esnafa gidiyoruz, karanlıkta oturuyor. 'Elektriği açamıyorum çünkü faturaları ödeyemiyorum' diyor. Sıcakta 40 derece havada kliması var, klimasını açamıyor, klima kapalı. Sıcakta karanlıkta terleyerek oturuyor. 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere elektrik ve doğal gaza yeni zamlar. Doğal gaz konutta yüzde 20 zamlandı. Sanayide yüzde 50,8 zamlandı, elektrik üretim amaçlı doğal gaz yüzde 49,5 zamlandı. 'Karadeniz'de doğal gaz bulduk' dedikten bugüne kadar tam 18 kez doğal gaza zam yapılmış. Şu 8 ayda yani 2022 yılı içinde doğal gaz konutlarda yüzde 174 arttı. Bu da 100 liralık faturanın 274 lira olması demek. Küçük ve orta boy işletmelerde 8 ayın içinde doğal gaz yüzde 277 arttı. Büyük ölçekli sanayide doğal gaz 8 ayda yüzde 379 arttı. Peki elektrik? Yine bu yıl içerisinde, sadece şu 8 ayın içerisinde konutlarda kullanılan elektrik yüzde 109´la yüzde 212 arasında arttı" dedi.

'20 SENEDEN BERİ BU GECE BİR TÜRLÜ GELMİYOR'

Yunanistan ile yaşanan gerginlik ve iktidarın yaptığı açıklamalarla ilgili konuşan Erbakan, "Yunanistan'la yaşanan gerginlikten dolayı çıktılar 'Bir gece ansızın gelebiliriz' dediler. Kendilerine Yeniden Refah Partisi olarak diyoruz ki; '20 seneden beri bu gece bir türlü gelmiyor. Adamlar Ege'deki kaç tane adacıkta, kaç tane kayalıkta bize ait olan toprak parçasında çıktılar, Yunan bayrağını diktiler. İnternette, yabancı basında, Yunan basınında fotoğrafları var, videoları var. Bayraklarını diktiler, kendi askerlerini çıkardılar. Pek çok vatansever, emekli general, emekli asker, basın toplantıları yapıyor. Sosyal medyada bunları yazıyor, bildiriyor. Yıllardan beri vatan toprağımız orada Yunan işgali altında ama hala daha 'Bir gece ansızın gelebiliriz' diyor. Biz Yeniden Refah Partisi olarak iktidar olduğumuz zaman aynen Kıbrıs Barış Harekatı'nın emrini Erbakan Hocamızın verdiği gibi gelir gelmez bu adalarda, bu kayalarda bir tane Yunan bayrağı bırakmayacağız Allah´ın izniyle. Biz ne dedik Erbakan Hocamız için? 'Konuştuğunu yapan Erbakan' dedik. Milli görüşçü sadece konuşmaz. O, konuştuğunu aynı zamanda yapar. Ondan sonra 'Vatan, millet' diyorsun, 'Beka' diyorsun. 'Ezan susmaz, bayrak inmez' diyorsun. Her seçimde bu hikayeler. Ege'de göz göre göre adam bizim toprağımızı işgal etmiş, asker çıkarmış, bayrak dikmiş. Onlara neden gerekli müdahaleyi yapmıyorsun?" diye konuştu.

'SEN DE GİT AMERİKA'NIN, ADANA'DAKİ İNCİRLİK ÜSSÜ'NÜ KAPAT'

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu Amerika'nın resmen kaldırdığını belirten Fatih Erbakan, "2020´de gevşetmişti, 2023 itibarıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne silah ambargosunu tamamen kaldırıyorlar, silah ticaretini serbest bırakıyor. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne olan ambargo? Hayır o devam ediyor. Öyle şey olur mu Allah aşkına? Dışişleri Bakanlığı `Şiddetle kınıyoruz´ diye mesaj yayınladı. Ya onu ben de yapıyorum zaten. Kınamakla olur mu? Hükümet olarak, iktidar olarak sizin adım atmanız lazım, adım. Ne adım atacak? Sen de git Amerika'nın, Adana'daki İncirlik Üssü'nü kapat. Yapabiliyorsan bunu yap" dedi.

Konuşmaların ardından Erbakan´a kongreye katılımından dolayı çiçek ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Tek listeyle gidilen kongre sonunda mevcut başkan Adem Cingöz, yeniden başkan seçildi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2022-09-18 16:09:38



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