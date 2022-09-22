Osmaniye'de, polisin durdurduğu otomobilden 6 kaçak göçmen çıktı

İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de, polisin uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, Suriyeli 6 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü A.A. (21) ise gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince D-400 yolu Adana yönündeki uygulama noktasında, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda, şüphe üzerine durdurulan araçtaki aramada, resmi makamlarca verilen kimlik belgesi bulunmayan Suriye uyruklu 6 kaçak göçmen yakalandı. Suriyeli sürücü A.A. ise gözaltına alınırken, 'göçmen kaçakçılığı' suçundan adli işlem yapıldı. Araca el koyulurken, kaçak göçmenler de işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2022-09-22 12:12:36
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