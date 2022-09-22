Osmaniye'de, hurda geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)

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HAVADAN HELİKOPTERLİ MÜDAHALE

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesindeki hurda geri dönüşüm fabrikasında, atıkların depolandığı alanda, saat 05.00 sıralarında çıkan yangın, devam ediyor. Karadan itfaiye ekiplerinin söndürmeye çalıştığı alevlere, Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterle de havadan müdahale ediliyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2022-09-22 13:01:19



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