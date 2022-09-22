Amanoslar'da yıldırım düşmesiyle çıkan yangın söndürüldü

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İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de, Amanos Dağları´ndaki ormana yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangın, orman ekiplerince büyümeden kısa sürede söndürüldü.

Amanoslar'ın Hacıdağı mevkisindeki ormanda, sabah saatlerinde, yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarıyla bölgeye Osmaniye Orman Müdürlüğü´ne bağlı 2 arazözle ekipler sevk edildi. Söndürme helikopterinin de havadan verdiği destekle yangın, büyümeden kısa sürede söndürüldü. Soğutma çalışması yapılan bölgede 1,5 dekar alan zarar gördü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2022-09-22 16:25:13



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