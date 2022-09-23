Yıldırım düşen ağılda 38 koyun öldü

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de yıldırım düşmesi sonucu ağılda 38 koyun öldü.
Merkeze bağlı Bahçe köyünde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Alparslan Delibıçak´ın koyunlarını bulundurduğu ağılın bitişiğindeki ağaca dün gece yıldırım düştü. Ağıla giden Delibıçak, onlarca koyunun yerde hareketsiz yattığını gördü. Ağılda hayvanların sayımını yapan Delibıçak, 200 koyunundan 38´inin öldüğünü tespit etti.
Gece saatlerinde kuvvetli yağışın etkili olduğunu belirten Alparslan Delibıçak, "Yağışın kuvvetini yitirmesiyle birlikte yıldırımlar çakmaya başladı. O sırada hayvanların altında yattığı ağaca yıldırım düştü. Koşup ağıla geldiğimde bir sürü hayvanın yerde yattığını gördüm. Sabah saatlerinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü´nden gelen yetkililer hasar tespit çalışması yaptı. Yaklaşık 60 bin lira zararım var" dedi.
Ölen koyunlar, iş makinesi ile açılan çukurlara gömüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2022-09-23 17:35:03
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