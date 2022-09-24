Tüfekle yaraladıktan sonra vurmaya devam etti, polisin uyarı ateşiyle durdu



OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, tartıştığı kişilerin yanına otomobille giden H.İ., pompalı tüfekle Ö.Ö.'yü yaraladıktan sonra kaçan grubun arkasından koşarak ateş etmeye devam etti. Bölgeye yakın olan polis memurlarının havaya ikaz ateşi açmasıyla olay son buldu.

Olay, 21 Eylül'de Cemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan H.İ. ile Ö.Ö., yaptıkları telefon görüşmesinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.İ., otomobille Ö.Ö. ve arkadaşlarının bulunduğu sokağa geldi. Otomobilden inerek pompalı tüfeğiyle ateş açan H.İ., Ö.Ö.'yü yaraladı. Vücuduna saçmalar isabet eden Ö.Ö., arkadaşlarıyla birlikte kaçmaya başladı. H.İ. de gruba ateş açıp arkalarından koştuğu sırada çevredeki polis memurları müdahale etti. Tabancayla havaya uyarı ateşi açan polis memurları, H.İ.'yi gözaltına aldı. Yaralı Ö.Ö. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan H.İ., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Kadirli

2022-09-24 16:43:22



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