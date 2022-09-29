Azra'nın katili cezaevinde intihar etti (5)

KIZININ MEZARINI ZİYARET ETTİ
Antalya'da Mustafa Murat Ayhan'ın (49) öldürüp cesedini 13 parçaya ayırdığı üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun (21) Osmaniye´nin Kadirli ilçesinde yaşayan annesi Mezide Haytaoğlu (51), katilin cezaevinde intihar ettiği haberini aldıktan sonra kızının mezarını ziyarete gitti. Anne Mezide Haytaoğlu, "Anne ben rüzgarın sesinden korkuyorum' diyordun. Nasıl duruyorsun bu rüzgarın sesinde kuzum. Mutlu oldun mu? Haberi aldın mı kuzum ? Kardeşin Hasan ile sabaha kadar oturduk seni bekledik gelir mi diye" sözleriyle gözyaşı döktü. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN
2022-09-29 17:47:44
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.