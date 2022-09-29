Osmaniye'de 29 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Efendi ERKAYIRAN/ KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde kız yurdunda kalan 29 lise öğrencesi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin yedikleri puding nedeniyle rahatsızlandıkları tahmin ediliyor.
Şehit Halis Şişman Mahallesi'ndeki Osman Gazi Lisesi Kız Yurdu'nda kalan 29 öğrenci, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti üzerine zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öğrencilerin, bugün yedikleri puding nedeniyle rahatsızlandıkları düşünülüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN
2022-09-29 22:24:23
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