Otomobil şarampole devrildi; aynı aileden 1 ölü, 6 yaralı (2)

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RAMAZAN, HAYATINI KAYBETTİ

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada ağır yaralanan Ramazan Torun (13), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Baba Hacı Hüseyin Torun'un (38) ise hayati tehlikesi devam ederken, anne Döndü Torun (33) ile Erhan (11), Gülay (9), Duygu (6) ve Alican'ın (1) tedavisisin devam ettiği bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Düziçi İbrahim EMÜLKamil ŞEKER

2022-09-30 21:10:34



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