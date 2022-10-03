Osmaniye'de, otomobilde 5 kaçak göçmen yakalandı 

İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de, polis ekiplerince durdurulan otomobilde Suriye uyruklu 5 kaçak göçmen yakalanırken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, D-400 Adana yönü uygulama noktasında, şüphe üzerine otomobili durdurdu. Yapılan incelemede, Suriye uyruklu 5 kişinin yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi. Otomobil ile şüphelilerin üst aramasından çıkan 7 bin 500 dolara da el koyuldu. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, Suriyeli sürücü A.A. (33) ile yanındaki H.I. (32) da gözaltına alındı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2022-10-03 10:13:50
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