Öğrencilerden 'Emekli Hayvanlar Çiftliği´ne ziyaret



İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de, '4 Ekim Hayvan Hakları Koruma Günü' etkinlikleri kapsamında bir grup öğrenci, öğretmenleriyle Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Emekli Hayvanlar Çiftliği´ni gezip, hayvanları yakından görme ve besleme imkanı buldu.

Osmaniye'ye bağlı Yeniköy'de HAYTAP tarafından kurulan Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne 'Hayvan Hakları Koruma Günü' etkinlikleri çerçevesinde öğrenciler için gezi düzenlendi. Yangın bölgelerinde yaralanan, yardıma muhtaç hayvanların kalan yaşamını geçirebilmesi için kurulan çiftlikte öğrenciler, HAYTAP Başkan Yardımcısı Veteriner Hekim Ali Laçinbala tarafından karşılandı. Öğrenciler, ilk olarak çiftlikteki at, eşek, tavuk, ördek, kaz, koyun ve keçi gibi hayvanların doğal yaşam ortamlarını görmek amacıyla ATV motorlarıyla tur yaptı. Hayvanlara yiyecek veren öğrenciler, Laçinbala´dan çiftlik ve hayvanlar hakkında bilgiler aldı.

Veteriner hekim Laçinbala, "Resmi açılışı 19 Kasım 2022'de planladığımız HAYTAP Emekli Hayanlar Çiftliği 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla merkez ilk ve ortaokullardan yoğun ilgi gördü. Randevu alan okullardan gelen 1800 öğrenci tesis içerisinde ATV araçlarımız ile tur atıldıktan sonra evlerinden getirmiş oldukları bayat ekmekleri merkezdeki havuza atarak ördekleri beslediler. Hayatlarında ilk defa bir eşeği yakından gören öğrencilere ağaçlar altındaki doğal derslikte hayvan hakları konusunda kısa bilgilendirmeler yapıldı" dedi.

Emekli Hayvanlar Çiftliği´nin kurulma fikrinin, şehirlerde ölüme terk edilen ve kesimden kurtulan hayvanların barınacağı mekan olmamasından çıktığını belirten Laçinbala, "Tesisimize geçen yıl Manavgat ve Marmaris orman yangınlarından kurtulan ilk tedavileri HAYTAP sahra çadırlarında yapıldıktan sonra HAYTAP Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne Bursa´da rehabilite edilen 28 yük ve çiftlik hayvanı transferi gerçekleştirildi" diye konuştu.

Öğrencilere hayvanları doğal ortamında göstermek istediklerini kaydeden sınıf öğretmeni Selma Has ise "4 Ekim Hayvanları Koruma Günü çerçevesinde hayvanlara göstereceğiz sevgiyi ortamında görmek amacıyla bir gezi düzenledik. Burada hayvanları doğal ortamında onlara gösterecekleri sevgileri canlı olarak yaşadık. Çocuklarda hayvan sevgisini canlı sevgisini bir kez daha uyandırmış olduk" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2022-10-03 10:19:24



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