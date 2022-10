İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, dünya nüfusunun yüzde 9,8´ini, Türkiye´nin ise yüzde 9,7´sini 65 yaş ve üzeri nüfusun oluşturduğunu kaydetti. Bakan Yanık, "Türkiye´de yaklaşık her 10 kişiden biri 65 yaş ve üzeri. Ülkemizdeki yaşlanma süreci de dünyadaki demografik süreçle aynı yönde ve maalesef aynı hızda ilerliyor. Ülkemizdeki yaşlı nüfus 2017-2021 döneminde yüzde 19,6 oranında artış gösterdi. 6 milyon 895 bin 385 kişiden 8 milyon 245 bin 124 kişiye çıktı" dedi.

Bir dizi programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Yanık, ilk olarak Osmaniye Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Yanık, Valilik Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından Vali Erdinç Yılmaz´dan brifing aldı. Bakan Derya Yanık, Dijital Bahar Odası açılış törenine katılmak üzere Özden Huzurevi'ne geçti. Konferans Salonu'ndaki programda, huzurevi sakinlerinden Ali Doğan şarkı söyledi, İbrahim Doyuk ise kendi yazdığı şiirini okudu.

Burada bir konuşma yapan Bakan Yanık, "Bakanlığımız ile Turkcell iş birliğinde gerçekleştirdiğimiz bir çalışmamızın açılışındayız. Bizden çok yaş almış olan değerli büyüklerimizin bilgiye erişim konusunda herkes kadar teknolojinin imkânlarından yararlanmasını çok önemli görüyoruz. Dünyayı, ülkemizi, bizi nasıl gördüklerini öğrenmeyi ve buna göre kendilerini geliştirmeyi, dönüştürmeyi istiyoruz. Bu bakımdan 'Dijital Bahar Projesi' bizi son derece heyecanlandıran ve mutlu eden bir proje. Geçtiğimiz iki yıllık sürede dijital imkanların ne kadar önemli olduğunu da tecrübe etmiş olduk. Bu sebeple kıymetli büyüklerimizin bu dijital mecraları kullanabilmesi, uzaktaki sevdikleriyle görüşebilmesi bizim için çok önemli. Bakanlığımıza bağlı huzurevlerimizde yaşayan büyüklerimizin dijital dünyanın bir parçası olmalarını sağlayan, onları dijital dünyayla bağlarını kuran, yaşlılarımızın dijital okuryazarlıklarını geliştiren bu projeyi muhtelif huzurevlerimizde bugüne kadar kurduk, kurmaya da devam ediyoruz."

'TÜRKİYE´DE 10 KİŞİDEN BİRİ 65 YAŞ VE ÜZERİ'

Dünya nüfusunun yüzde 9,8´ini, Türkiye´nin ise yüzde 9,7´sini 65 yaş ve üzeri nüfusun oluşturduğunu kaydeden Bakan Derya Yanık, şunları söyledi:

"Türkiye´de yaklaşık her 10 kişiden biri 65 yaş ve üzeri. Ülkemizdeki yaşlanma süreci de dünyadaki demografik süreçle aynı yönde ve maalesef aynı hızda ilerliyor. Ülkemizdeki yaşlı nüfus 2017-2021 döneminde yüzde 19.6 oranında artış gösterdi. 6 milyon 895 bin 385 kişiden 8 milyon 245 bin 124 kişiye çıktı. Bir başka şekilde söylersek Singapur, Norveç, İzlanda, Finlandiya, Bulgaristan gibi ülkelerin de aralarında bulunduğu tam 67 ülkenin toplam nüfusundan yaşlı nüfusumuz var. Önümüzdeki 60 sene içerisinde ise ülkemizde yaşayan her 4 kişiden birinin 65 yaş ve üzerinde olması bekleniyor. Bu açıdan baktığımızda gelecek süreç içerisinde bu alanda birçok hizmete ihtiyaç duyacağız. Bu sebeple, o günler için şimdiden çalışıyor, yaşlı nüfusun sosyal hizmet, bakım ve özellikle de sosyal yardım ve sağlığa ilişkin gereksinimlerinin karşılanması amacıyla hem hizmetlerimizi çeşitlendiriyor hem de yaygınlaştırıyoruz."

'YAŞLANMA EYLEM PLANI HAZIRLIYORUZ'

Uyguladıkları yaşlı politikalarında temel vizyonlarının, yaşlıları hayatın içine dahil ederek aktif ve sağlıklı yaş almalarını sağlamak olduğunu belirten Bakan Derya Yanık, şöyle konuştu: "Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın kabulüyle 2019 yılını 'Yaşlılar Yılı' olarak ilan etmiştik. Aynı yılın şubat ayında 'Yaşlılık Şurası' gerçekleştirmiştik. Yaşlılık konusunda toplumsal farkındalığı ve yaşlılarımız açısından ülke vizyonumuzu şekillendiren bu şuranın sonuçlarını da birleştirerek '2030 Yaşlanma Vizyon Belgesi' ve eylem planını hazırladığımızı da buradan duyurmuş olayım. Aktif yaşlanmadan kastımız şu, bizim buraların tabiriyle belli bir yaştan sonra 'insanların elini eteğini çekmesi' diye bir durum vardır. Biz bugünden sonra yaşlanma hızını da göz önüne alarak mümkün mertebe yaşlılarımızın elini eteğini hayattan çekmemesini istiyoruz. Yaşlılarımızın sosyal hayattan, beceri durumlarına göre üretimden elini eteğini çekmemesi, hayatın dışında kalmaması için, bütün çabamız yaptığımız her türlü sosyal hizmet faaliyet, kuruluşlar, huzurevlerimizdeki aktif yaşlanma faaliyetlerinin tamamı kıymetli büyüklerimizin hayata enerjisinin, tecrübesinin bir şekilde kendisinden sonraki kuşaklara aktarımını sağlamak ve sosyal hayatın içindeki varlığını sürdürmek. 'Kurumsal Yatılı Yaşlı Bakım Hizmetleri' kapsamında ülkemizin dört bir yanına yayılmış huzurevlerimiz ve yaşlı bakım merkezlerimizle sosyal güvencesi olsun ya da olmasın tüm yaşlılarımıza hizmet veriyoruz. Kamu ve özel olmak üzere toplamda 37 bini aşkın kapasitesiyle 449 huzurevi ve yaşlı bakım merkezimizde 27 binden fazla büyüğümüzün bakım hizmetini gerçekleştiriyoruz. Osmaniye´de de bakanlığımıza bağlı huzurevimizde 87 büyüğümüze hizmet veriyoruz. Huzurevimizin toplam kapasitesi 110. Osmaniye´de, bakanlığımıza bağlı 2 Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ise 113 engelli bireye hizmet sunuyoruz. Bu merkezlerde gündüz bakım hizmeti de sağlıyoruz. Bunun yanı sıra Osmaniye´de ruhsatlandırılması, finansmanı ve denetimi bakanlığımız tarafından sağlanan 3 Özel Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi´nde de 192 engelli vatandaşımıza hizmet sunuyoruz. Ayrıca, 4 bin 930 Osmaniyeli vatandaşımıza evde bakım yardımı ödemesi yapıyoruz."

DİJİTAL OKURYAZARLIK EĞİTİMLERİNİ BAŞLATTIK

Bakan Yanık, herkesin dijital dünyanın hızlı akışı içindeyken büyüklerin bunun dışında kalıp olanı biteni izlemesinin beklenmesinin mümkün olmadığını kaydederek şöyle devam etti:

"Bunun için biz de neler yapabiliriz, diye düşünerek, Türkiye´nin dijital dünyasına damgasını vuran gruplarla görüşmeler gerçekleştirdik. Onlarla protokoller yapıp sizleri dijital dönüşüm sürecine uyumlu bir biçimde dahil etmeyi hedefleyen dijital okuryazarlık eğitimlerini başlattık. Turkcell ile çıktığımız yolda güzel neticeler elde ettik. Çünkü Dijital Bahar Odaları kurduğumuz farklı huzurevlerimizde kıymetli büyüklerimiz çok yoğun, fonksiyonel biçimde bu dijital mecraları kullanmaya başladılar. Büyüklerimizin finansal ve dijital okuryazarlığını artırmak için eğitim içerikleri ve programlar hazırladık. Bu eğitimler kapsamında huzurevlerimizde teknolojik yaklaşımları tanımanız, öğrenmeniz ve rahatça kullanmanız için güvenli internet kullanımı eğitimleri veriyoruz. Dijital dünyada da eşit imkanları paylaşmak, yaşlılarımızın da bu mecraya katılım sağlaması için 'Dijital Bahar Odaları' kuruyoruz. Ankara, İstanbul, Bursa ve İzmir´de 5 huzurevimizde Dijital Bahar Odaları kurulmuş durumda. Osmaniye´den sonra bu senenin sonuna kadar farklı illerimizdeki huzurevlerimizde de 4 Dijital Bahar Odası daha açmayı planlıyoruz. Bakanlığımız ve Turkcell iş birliği ile hayata geçen 'Dijital Bahar' projemizle, diğer huzurevlerimizde de yaşlılarımızın teknolojiyle buluşup kaynaşacakları bir ortam oluşturacağız. Peki, bu Dijital Bahar Odaları'nda neler yapılıyor? Her şeyden önce hepimiz pandemide görüntülü konuşmaya alıştık. Buralarda da sevdikleriyle görüntülü görüşebilecekler. Kişisel işlemleri var diyelim, E-Devlet işlemlerini buradan yapabilecekler. Onları rahatlatan, eğlendiren, istediğiniz dijital oyunları oynayabilecekler. El-göz koordinasyonu gelişecek. Dikkat ve algı artacak. Bunlardan gerektiği şekilde yararlanabilecek tabletler, ailelerleriyle görüntülü olarak özel görüşme yapabilecekleri kabinler, film, dizi ve kanalların içeriklerini izleyebilecekleri büyük ekranlı televizyonlar hepsi bu projeye dahil. Hepsi bu dijital baharın bir parçası. 'Dijital Bahar Odası' için proje ortağımız Turkcell´e teşekkür ediyoruz" dedi.

BOCCE MAÇI YAPTILAR

Konuşmaların ardından Dijital Bahar Odası'nın sembolik kurdele kesimi yapıldı. Bakan Yanık, daha sonra Dijital Bahar Odası'nı gezerek bilgi aldı. Ardından Huzurevi bocce takımı ile Bakan Derya Yanık ve protokol mensupları maç yaptı. Huzuervi programının ardından Bakan Yanık, şehit uzman Çavuş Fatih Kalkan´ın ailesini ve Toprakkale Belediyesi'ni ziyaret etti. (DHA)

