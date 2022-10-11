Osmaniye'de 5.1 büyüklüğünde deprem (2)

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VATANDAŞLAR SOKAĞA ÇIKTI

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar sokağa çıktı. Korku ve paniğe kapılan bazı vatandaşlar araçlarının başında bekledi. Bazı binalarda çatlaklar oluşurken, korku yaşayan vatandaşlar ise binalardan uzakta beklemeye başladı. (DHA)İbrahim EMÜLKamil ŞEKEREfendi ERKAYIRAN/ OSMANİYE, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye İbrahim EMÜLKamil ŞEKER Efendi ERKAYIRAN

2022-10-11 19:59:59



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