Osmaniye´de 5.1 büyüklüğünde deprem (3)



'HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK'

Osmaniye İl Afet ve Acil Durum Müdürü Serhat Bulut, kentte meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem için bölgede nöbetçi ekipler görevlendirildiğini duyurdu. Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, "Olay bölgesinde 3 Arama ve Kurtarma aracımız ile 10 Arama ve Kurtarma Teknisyenimiz arama, tarama ve keşif görevi yürütmektedir. Görevli ekiplerimizden ve il genelinden saat 19.46 itibariyle İl AFAD Merkezi'ne ulaşan herhangi bir olumsuz haber bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.(DHA)İbrahim EMÜLKamil ŞEKEREfendi ERKAYIRAN/OSMANİYE, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye İbrahim EMÜLKamil ŞEKER Efendi ERKAYIRAN

2022-10-11 20:21:05



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