Osmaniye´de 5.1 büyüklüğünde deprem (4)

VALİ: BİR EVİN DUVARINDA ÇATLAK VAR
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte bir olumsuzluğun meydana gelmediğini belirterek, "Sadece Düziçi ilçemizin Çerçioğlu köyünde bir evimizin duvarlarında çatlaklar oluşmuş. Oraya da gerekli müdahaleyi yaptık. Arkadaşlarımız, ekiplerimiz şimdi oradalar. Kent merkezinde şu ana kadar bir olumsuzluk yok" dedi.
'6 KİŞİ PSİKOLOJİK OLARAK ETKİLENDİ'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Osmaniye'deki depreme ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geçmiş olsun dileğinde bulunup, "Şu an itibariyle, 6 vatandaşımızın olaydan psikolojik olarak etkilenmesi dışında bir sağlık sorunu yaşanmadığı tespit edilmiştir" ifadesine yer verdi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Osmaniye İbrahim EMÜLKamil ŞEKER Efendi ERKAYIRAN
2022-10-11 21:11:47
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