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Bakan Muş: Enerji ve emtia fiyatlarındaki yükselişler tüm ülkeleri çok olumsuz etkiliyor

DHA

Bakan Muş: Enerji ve emtia fiyatlarındaki yükselişler tüm ülkeleri çok olumsuz etkiliyor


İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)TİCARET Bakanı Mehmet Muş, enerji ve emtia fiyatlarındaki yükselişlerin bütün ülkeleri çok olumsuz etkilediğini belirterek, "Önemli belirsizliklerden bir tanesi de gelecekle alakalı. Bu işin nereye gideceğiyle alakalı belirsizlik tahminleri zorluyor. Ona göre planlamalar maalesef olumsuz etkilenebiliyor. Türkiye bu şartlar altında yılın ilk yarısında yüzde 7,5 civarında bir büyüme gerçekleştirdi. Bu önemli bir başarıdır" dedi.
Osmaniye Ticaret Sanayi Odası´nda AK Parti İl Başkanlığı´nca düzenlenen '2023´e Doğru Şehir Buluşmaları' programına katılan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, değerlendirmelerde bulundu. Bakan Muş, Osmaniye´nin sanayileşmede gelişmekte olduğunu ve teşvik anlamında da destekledikleri bir kent olduğunu belirterek, "Bir tarafında Kahramanmaraş var, Gaziantep, Adana var. Bunlar da önemli sanayi illerinin olduğu, sanayi tesislerinin bulunduğu vilayetler. Bunların arasında Osmaniye de bir atılım içerisinde bulunuyor. Dolayısıyla bunu daha ileriye götürmek, daha da yukarılara çıkarmak hepimizin ortak görevi olsa diye düşünüyorum. Bu açıdan, bu anlamda yapılacak olan değerlendirmelere de kanaatlerimizi ifade etmiş olacağız. Belki atılacak olan adımlarda yapılacak istişarelerde farklı fikirler çıkar, onları değerlendirme imkanımız olacak" dedi.
'ENFLASYON BÜTÜN DÜNYADA ORTAK BİR SORUN'
Enerji ve emtia fiyatlarındaki yükselişlerin bütün ülkeleri çok olumsuz etkilediğini ifade eden Bakan Muş, şöyle devam etti:
"Önemli belirsizliklerden bir tanesi de gelecekle alakalı. Dünyada bu işin nereye gideceğiyle alakalı belirsizlik aslında en çok da dünyadaki tahminleri zorluyor. Tahminler zorlandığı zaman da ona göre planlamalar maalesef olumsuz etkilenebiliyor. Türkiye bu şartlar altında yılın ilk yarısında yüzde 7,5 civarında bir büyüme gerçekleştirdi. Bu önemli bir başarıdır. Dolayısıyla Türkiye'nin makro rakamlarına baktığınız zaman bu rakamlarda sağlıklıdır. Aslında, bir problemi yoktur. Enflasyon bütün dünyada ortak bir sorun. Dolayısıyla enflasyon bizim de gündemimizde ve mücadele ettiğimiz önemli konulardan bir tanesi. Dolayısıyla enflasyon mücadele ettiğimiz bir alan ama onun dışındaki bütün veriler de aslında Türkiye, mukayese olarak çok daha iyi durumda. Bunu şunun için söylüyorum; Türkiye´nin geleceği değerli, aydınlık bir ülke, parlak bir ülke, rakamları sağlıklı bir ülke. Dolayısıyla bu emtia fiyatları, enerji fiyatları böyle sürecek diye bir durum söz konusu değil. Çünkü bu rakamlar hiçbir dünyada görülmedi. 1970´li yıllarda bir petrol krizi olmuştu. O dönem de böyle ciddi sert yükselişler olmuştu. Onun haricinde dünyada böyle bir tecrübe yaşanmadı. Dolayısıyla bunların normalleşmesini biz de bekliyoruz. Bu normalleşmeyle beraber hem enflasyonda hem de bu fiyatlardaki dengesizliklerde bir normalleşme sağlanacaktır diye düşünüyorum. Burada hükümetin de aldığı çeşitli tedbirler var. Onların neticesini süreç içerisinde hep birlikte görmüş olacağız."
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ise gün boyu kentte çeşitli programlara katılacaklarını kaydetti.
Konuşmaların ardından AK Parti'ye katılanlara rozet takıldı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, daha sonra Osmaniye Valiliği'ni ve Osmaniye Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2022-10-22 14:19:53

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