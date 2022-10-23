Osmaniye'de orman yangını (1)

Kamil ŞEKER/DÜZİÇİ(Osmaniye), (DHA)OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde orman yangını çıktı. Sarp arazide alevlere karadan müdahale edemeyen ekipler, yangını söndürmek için havadan çalışma başlattı.
İlçeye bağlı Yeşildere Köyü Ağlar mevkisinde saat 13.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi ve arazöz sevk edildi. Sarp arazide olması nedeniyle ekiplerin karadan müdahale edemediği yangına helikopterlerle havadan müdahale edilmeye başlandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez Kamil ŞEKER
2022-10-23 13:35:03
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